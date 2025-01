information fournie par So Foot • 30/01/2025 à 15:54

Mathys Tel en quête d'un nouveau challenge

Le téléphone sonne.

Si le Bayern a terminé sa campagne de phase de qualification de C1 par une victoire (3-1) face au Slovan Bratislava, l’Allianz Arena a sans doute fait ses adieux à Mathys Tel, titulaire. En fin de rencontre, le Français a consacré plus de temps pour effectuer le tour du stade : accolades avec les supporters, selfies, etc. Après trois matchs consécutifs sans la moindre minute disputée, le joueur de 19 ans et son entourage ont acté l’idée d’un départ, alors qu’il voulait initialement s’imposer en Bavière.…

HG pour SOFOOT.com