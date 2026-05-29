Mason Greenwood vers l'Italie pour renflouer les caisses de l'OM ?

Time to say goodbye ? Cinquième de Ligue 1, l’OM a raté le coche de la Ligue des champions et avec elle, une manne financière colossale. Résultat : Stéphane Richard, néo-président de l’OM, va devoir ouvrir le marché des transferts en mode déstockage , et vite, pour satisfaire une DNCG qui ne badine pas avec les comptes. Dans ce grand bazar des ventes forcées, un nom revient en boucle : Mason Greenwood. L’ailier anglais, plus grosse valeur marchande du vestiaire, voit son avenir phocéen s’écrire en pointillé.

La Roma veut profiter du besoin d’argent de l’OM

L’ancien Mancunien pourrait bien poser ses crampons dans la Ville Éternelle. L’AS Roma lorgne sérieusement le deuxième au classement des buteurs de Ligue 1 , et son entraîneur Gian Piero Gasperini en aurait fait une priorité. Les Giallorossi veulent fermer le dossier en vitesse et comptent bien jouer la montre et la détresse budgétaire de l’OM pour les encourager à le vendre à prix cassé. C’est du moins ce qu’avance le média transalpin La Repubblica , qui voit dans les galères financières du nouveau club de Grégory Lorenzi une belle fenêtre d’opportunité pour le club romain. …

EM pour SOFOOT.com