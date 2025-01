Mason Greenwood : ne pas séparer l’homme de l’artiste

Comme si de rien n’était, Mason Greenwood a été élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre, dimanche. Et c’est malheureusement loin d’être anecdotique : en récompensant l’attaquant, on récompense aussi inévitablement l’homme.

Peut-on vraiment faire comme si de rien n’était ? Faut-il toujours laisser une seconde chance ? Faut-il différencier l’homme de l’artiste du footballeur ? Chacun a son avis sur ces questions, mais une bonne partie des suiveurs de la Ligue 1 ont en tout cas tranché : oui, on peut évoluer dans le championnat de France, et même en être élu meilleur joueur, quand on traîne des casseroles à base de violences conjugales, tentative de viol et menace de mort supposées – tout cela documenté, mais pas assez aux yeux de la justice. Ainsi, Mason Greenwood vient d’être désigné, par les internautes, joueur du mois de décembre en Ligue 1. Et l’on passe encore un cap : ce n’est plus seulement à Marseille que le garçon a fait oublier son passif, mais visiblement dans toute la France.

Mason Greenwood est le 8ème et ultime lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois de @Ligue1 de l'année 2024 🏆 Félicitations Mason 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/sqscL0I9wb…

Par Alexandre Lejeune, avec Jérémie Baron pour SOFOOT.com