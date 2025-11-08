Marseille tyrannise Brest et passe leader !

En totale maîtrise, l'Olympique de Marseille a aisément disposé du Stade brestois lors de la douzième journée de Ligue 1. Les buteurs ? Angel Gomes et Mason Greenwood en première période, Pierre-Emerick Aubameyang en seconde. Et si les Bretons pourraient tomber dans la zone de relégation, les Phocéens passent provisoirement premiers du classement.

Marseille 3-0 Brest

Buts : Gomes (25 e ), Greenwood (33 e , SP) et Aubameyang (82 e )

Il parait que le Stade brestois évoluait en Ligue des champions il y a peu. Il parait, seulement. Car face à une équipe qui y joue cette saison et qui a du mal à y faire bonne figure sans toutefois être catastrophique, comme celle de l’Olympique de Marseille, les Bretons n’ont absolument pas existé lors de la douzième journée de Ligue 1. Bien entendu, les effectifs ou les budgets ne sont pas les mêmes et une victoire de cet OM face aux Pirates ne semble pas illogique sur le papier. Même si elle est acquise dès la première période, même si le favori n’a jamais eu à forcer pour s’imposer. Reste que le classement, lui, laisse un peu plus songeur : quand les visiteurs pointent à la treizième place et pourraient tomber dans la zone de relégation au terme du week-end, les Phocéens galopent… en première position provisoire, avec un point (et une rencontre) d’avance sur le Paris Saint-Germain !…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com