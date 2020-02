Marseille : Martine Vassal, l'ennemie politique n° 1

C'est encore une drôle de campagne qui se joue à Marseille. « On parle de l'avenir de la deuxième ville de France et le seul projet de mes adversaires, c'est ?Tout sauf Vassal? », se lamente la candidate des Républicains. Créditée de 23 % des intentions de voix au premier tour dans le sondage Ipsos-Sopra réalisé le 16 janvier pour France Bleu Provence, la présidente de la métropole et du département ne devance que d'un point le sénateur Stéphane Ravier, candidat du Rassemblement national. Mais, ces derniers jours, c'est à elle que ses adversaires réservent leurs coups les plus durs. « Je ne m'attendais pas à autant de violence », confesse Martine Vassal, qui a porté plainte le 4 février pour agression et menaces proférées, selon elle, par « des opposants de l'ultragauche », lors d'une réunion dans un bar de la place Jean-Jaurès, au cours de laquelle des militants défenseurs des droits des étrangers ont interpellé la candidate sous les cris de « Vassal hors-la-loi ! Un toit, c'est un droit ! » Aucune menace de mort n'a été identifiée par les enquêteurs, et la seule arme retrouvée est un petit Opinel à bout rond replié dans la poche d'une manifestante. Mais qu'importe. « Moi, j'ai entendu ?Vassal, on aura ta peau?. Il ne faut pas banaliser ça, c'est une atteinte à la démocratie », persiste la candidate.Pourquoi donc tant de haine ? Propulsée en politique par Jean-Claude Gaudin, dont elle a été...