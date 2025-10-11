 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marseille: la justice suspend la fermeture provisoire de la mosquée des Bleuets
information fournie par AFP 11/10/2025 à 15:01

L'entrée de la mosquée des Bleuets et du bâtiment de l'institut Malik Ibn Anas à Marseille, le 20 août 2024 ( AFP / Christophe SIMON )

L'entrée de la mosquée des Bleuets et du bâtiment de l'institut Malik Ibn Anas à Marseille, le 20 août 2024 ( AFP / Christophe SIMON )

Le tribunal administratif de Marseille a suspendu samedi l'exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de la mosquée des Bleuets pour deux mois, qui avait été pris par la préfecture pour des positions de son imam jugées "radicales".

Cette fermeture temporaire, décidée par le préfet de région Georges-Francois Leclerc le 6 octobre, porte "atteinte à la liberté fondamentale du culte", a estimé le juge des référés liberté, selon un communiqué de presse du tribunal administratif.

Il souligne aussi que "la fermeture du lieu de culte crée une situation d’urgence à l’égard de l’association ainsi privée de son activité principale", et des fidèles, "tout particulièrement ceux à mobilité réduite".

"Les propos et publications de l’imam mis en cause sur les réseaux sociaux, anciens ou plus récents ne présentent pas une menace actuelle de provoquer la haine ou la violence de personnes ou de groupes de personnes", a également estimé le tribunal.

"Cette victoire est une décision d’apaisement", a réagi auprès de l'AFP l'avocat de la mosquée, Me Sefen Guez Guez, estimant qu'"il est temps de laisser la mosquée poursuivre ses activités dans la sérénité".

Il y a un an, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône avait déjà menacé de fermer cette mosquée des quartiers Nord. L'imam Ismail (Smaïn Bendjilali de son vrai nom) avait alors promis de passer un diplôme sur la laïcité, permettant au lieu de culte de rester ouvert malgré les tensions récurrentes entre les autorités et l'institution religieuse.

Fin mai il avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme pour avoir partagé un post sur X en lien avec l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Une décision dont il a fait appel.

Le tribunal note que, "depuis la reprise de son activité de l’intéressé à la mosquée, aucun comportement contraire à la loi de 1905, n’est établi" et "aucun fidèle de la mosquée n’a non plus été mis en cause".

L'arrêté préfectoral accusait la mosquée et son imam d'avoir sur les réseaux sociaux "des positions favorables à l'organisation terroriste Hamas et, sous couvert d'antisionisme, haineuses à l'encontre de l'État d'Israël".

"Je met au défi l'administration de trouver une seule mosquée à Marseille où des rabbins et des prêtres viennent assister à la prière du vendredi", s'est défendu l'imam durant l'audience de vendredi, exceptionnellement autorisé à prendre la parole.

Georges-François Leclerc, préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis janvier, avait retiré le contrat d'association avec l'État du lycée musulman Averroès de Lille lorsqu'il était préfet du Nord en 2023. Finalement, le tribunal administratif lui avait donné tort, rétablissant en avril ce contrat d'association.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lecornu reconduit à Matignon: réactions à Paris
    Lecornu reconduit à Matignon: réactions à Paris
    information fournie par AFP Video 11.10.2025 15:18 

    Réactions, samedi à Paris, au lendemain de l'annonce du retour de Sébastien Lecornu à Matignon. Il a désormais "carte blanche", selon Emmanuel Macron, pour constituer un gouvernement.

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, le 11 octobre 2025 ( POOL / Martin LELIEVRE )
    Lecornu, éconduit par LR, face à la tâche redoutable de bâtir un gouvernement
    information fournie par AFP 11.10.2025 15:03 

    Un Premier ministre encore plus fragile. Les Républicains ont refusé samedi toute participation au gouvernement que Sébastien Lecornu doit constituer dans l'urgence pendant le weekend, pris en étau avec un PS qui menace de le censurer sauf réelle avancée sur les ... Lire la suite

  • Retraites: "Tous les débats sont possibles", rappelle Lecornu
    Retraites: "Tous les débats sont possibles", rappelle Lecornu
    information fournie par AFP Video 11.10.2025 14:20 

    Répondant à une question d'un journaliste au sujet de la suspension de la réforme des retraites après une visite du commissariat de L'Hay-les-Roses, le Premier ministre français Sébastien Lecornu indique que "tous les débats sont possibles dès lors qu'ils sont ... Lire la suite

  • Lecornu répète qu'il n'a pas d'"agenda" de carrière
    Lecornu répète qu'il n'a pas d'"agenda" de carrière
    information fournie par AFP Video 11.10.2025 14:20 

    "Je n'ai pas d'agenda (...) autre que de se sortir de ce moment qui est objectivement très pénible pour tout le monde," assure le Premier ministre Sébastien Lecornu après une visite dans un commissariat de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), sa première expression ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank