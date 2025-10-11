 Aller au contenu principal
Oise: plus d'un millier d'opposants défilent contre le canal Seine-Nord Europe
information fournie par AFP 11/10/2025 à 19:45

Un millier d'opposants défilent contre le canal Seine-Nord Europe à Thourotte, dans l'Oise, le 11 octobre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Plus d'un millier de personnes ont manifesté samedi dans l'Oise à l'appel de collectifs écologistes pour appeler à "stopper le chantier" du canal Seine-Nord Europe, qui doit relier le bassin de la Seine aux grands ports du nord de l'Europe d'ici une dizaine d'années.

La manifestation, première mobilisation d'une telle ampleur contre ce canal, s'est tenue à l'initiative de plusieurs collectifs dont Les Soulèvements de la Seine (une ramification des Soulèvements de la Terre), Extinction Rebellion et Mega Canal Non Merci. Elle a rassemblé "plus de 2.000 personnes" selon les manifestants et "un millier" selon la préfecture.

Un important dispositif de forces de l'ordre a encadré la marche, qui s'est déroulée dans le calme et en musique, avec fanfare et libellules géantes. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à l'issue du rassemblement, l'une pour port d'arme prohibé et l'autre pour dégradation de la voie publique, a indiqué la préfecture à l'AFP.

Une trentaine de militants a sauté à l'eau pour traverser symboliquement le canal latéral à l'Oise et mettre le pied au bord du chantier de la future écluse de Montmacq pour y afficher brièvement une banderole dénonçant le coût du projet.

"On cherche à montrer l'absurdité du projet", qui n'est "pas viable économiquement", a estimé un militant des Soulèvements de la Terre, Valentin. Il plaide pour "réinvestir dans le Canal du Nord et investir dans le frêt ferroviaire" au lieu de construire un nouveau canal qui pourrait coûter jusque 10 milliards d'euros selon eux.

Pour l'élue écologiste Sandrine Rousseau, présente à la manifestation, "ce n'est pas un projet écologique quand on fait tout pour bétonner". Elle a appelé à des politiques publiques encourageant une consommation raisonnée et locale, et non des projets qui profitent à des importations venues "de l'autre bout du monde".

Agnès Ducharne, hydrologue chercheuse au CNRS, a manifesté car le canal, dont le chantier a débuté en 2022, est selon elle "un projet nuisible", "du siècle passé".

Pour ses défenseurs, le canal Seine-Nord Europe, qui doit relier la Seine à l'Escaut et aux grands ports du nord du continent grâce à 107 km de voies fluviales à grand gabarit, constitue une "solution écologique" qui réduirait le transport routier.

Son coût prévisionnel a été estimé en 2019 à 5 milliards d'euros, financés par l'État, des collectivités locales et des fonds européens, un budget qui devrait être révisé en nette hausse.

Les opposants dénoncent aussi un "désastre environnemental", lié à l'artificialisation de "3.200 hectares de terres agricoles", "300 espèces protégées" menacées, ou encore une importante retenue d'eau, le tout compensé par des mesures jugées "illusoires".

