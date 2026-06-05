Marquinhos raconte son premier souvenir du Brésil

Marquinhos vise le doublé Ligue des champions-Mondial. Sur les réseaux sociaux de la FIFA, le défenseur brésilien a raconté ses premières émotions liées au foot , quand le Brésil, encore au sommet de son art, avait soulevé sa cinquième Coupe du monde : « Mon premier souvenir du Brésil, c’est à la Coupe du monde 2002 lors du cinquième titre. J’avais huit ans. Ce moment est resté dans ma mémoire. »

« Mon rêve est de reproduire cela pour chaque adulte et enfant du Brésil »

Juste après la fin de la finale contre l’Allemagne, mini Marqui était descendu célébrer cette victoire en plein cœur de São Paulo avec des milliers de supporters de la Seleção . « J’avais célébré auprès de mes amis et de ma famille dans la rue , se rappelle-t-il. Les rues étaient jaune et vert avec le logo du Brésil. C’était un moment unique et cette victoire a beaucoup compté pour moi. » …

MBC pour SOFOOT.com