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Maroc-Arrestation du journaliste dissident Ali Lmrabet-RSF
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 11:46

La police marocaine a interpellé dimanche le journaliste dissident Ali Lmrabet à son arrivée à l'aéroport de Tanger pour un interrogatoire, a annoncé lundi l'organisation Reporters sans frontières (RSF).

Ali Lmrabet fait l'objet d'une enquête pour "diffusion présumée de fausses informations portant atteinte aux institutions constitutionnelles", a ajouté l'organisation qui vient en aide aux journalistes en danger.

Les autorités judiciaires marocaines n'ont pas répondu dans l'immédiat à une sollicitation de Reuters.

Ali Lmrabet, qui possède également la nationalité française et vit en Espagne, s'est exprimé sur les réseaux sociaux en tant que commentateur politique et s'est montré critique à l'égard du système politique marocain.

Une source informée a affirmé, sous le sceau de l'anonymat, qu'Ali Lmrabet faisait l'objet d'une enquête préliminaire à la suite de plaintes déposées par des particuliers et des institutions au Maroc pour des faits présumés de diffamation et d'atteinte à la réputation.

En 2003, Ali Lmrabet avait été emprisonné après avoir été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont offense au roi. En 2005, un tribunal marocain lui avait interdit d'exercer le journalisme au Maroc pendant une durée de dix ans.

(Ahmed Eljechtimi; version française Nicolas Delame)

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