Marne : ce que l’on sait de la mystérieuse intoxication qui a touché plus de 60 élèves

Des malaises, des vomissements, des démangeaisons, et une origine qui reste mystérieuse. Une intoxication a affecté plus de 60 élèves et un adulte à l'école primaire de Fère-Champenoise, dans la Marne, depuis jeudi dernier. Si la préfecture avait d'abord avancé la piste du monoxyde de carbone, cette dernière n'était plus privilégiée. Mardi soir, un seul enfant restait hospitalisé sous surveillance, sans que son état soit jugé inquiétant.

Les malaises ont démarré jeudi à la mi-journée, lorsque 21 enfants et un adulte ont été pris de vomissements et de démangeaisons. Deux enfants ainsi que l'adulte ont dû être hospitalisés, selon la préfecture. Les mêmes symptômes ont été constatés vendredi sur une vingtaine d'enfants. Tous les enfants ont pu ressortir des hôpitaux samedi.

Lundi, une vingtaine d'élèves sur les 170 que compte l'école ont de nouveau été pris en charge par les secours, et trois d'entre eux ont été hospitalisés, a indiqué à l'AFP le maire, Gérard Gorisse. Selon l'édile, ils ont ressenti « des nausées, des maux de tête et maux de ventre et des picotements dans la gorge » sur le trajet de 800 mètres qu'ils parcourent à pied entre l'école et la cantine.

Celle d'une intoxication alimentaire a rapidement été écartée, car tous les enfants n'ont pas mangé à la cantine. Des mesures ont à ce stade permis de déceler des