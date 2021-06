Marlène Schiappa : « EELV et LFI ont démontré leur complaisance sur les questions de laïcité »

Alors que les élections régionales approchent à grands pas, les partis politiques semblent encore découvrir les candidats qu'ils ont investis... Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté et par ailleurs candidate aux élections régionales en Île-de-France sur la liste LREM menée par Laurent Saint-Martin, estime que les positions de La République en marche sur les sujets de laïcité peuvent faire la différence, notamment auprès d'un électorat de gauche.

Le Point : Que vient faire la laïcité dans des élections régionales ?

Marlène Schiappa : Beaucoup de gens venus de la gauche républicaine m'ont fait part de leur inquiétude pour les régionales. Quelqu'un qui vote pour Audrey Pulvar au premier tour risque de se retrouver avec Clémentine Autain en tête de liste pour le second tour... La gauche, qui prévoit de fusionner avec EELV et LFI pour le second tour, ne semble pas inquiète à l'idée de se retrouver noyée dans un magma pas du tout clair sur les questions de laïcité. On sait que La France insoumise et Europe Écologie-Les Verts évoluent dans une confusion totale sur ces thèmes. La France insoumise s'est révélée assez complaisante à l'égard de certains islamistes et les élus EELV prennent régulièrement des décisions catastrophiques une fois au pouvoir. À Grenoble, ils ont financé le CCIF que le gouvernement a fini

