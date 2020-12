Marion Maréchal estime que Gérald Darmanin « pose les bons diagnostics »

Pas encore de retour politique, mais un retour médiatique pour Marion Maréchal. Depuis plusieurs semaines, l'ancienne députée FN se fait de plus en plus présente sur les plateaux de radio et de télévision. Mardi 8 décembre, elle a officiellement lancé un think tank pour « alimenter le débat public » à l'approche de la présidentielle 2022. Ce Centre d'analyse et de prospective (CAP), attaché à l'Issep, l'école de sciences politiques lyonnaise qu'elle dirige, produira à la fois des « notes de décryptage » liées à l'actualité, comme cette semaine sur le projet de loi sur le séparatisme, et des « grands dossiers de réflexion plus intemporels ».

Invitée d'Europe 1, Marion Maréchal s'est exprimée sur les sujets brûlants de l'actualité et notamment sur le « Beauvau de la sécurité » annoncé par Emmanuel Macron pour janvier 2021. À cette occasion, elle a été invitée à s'exprimer sur le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

« On n'a pas vu les résultats concrets »

Et l'ancienne élue ne semble pas totalement opposée à l'homme et au politique. Interrogée sur l'éventualité de voir l'homme fort de Beauvau faire « un bon ministre » dans un gouvernement du Rassemblement national, Marion Maréchal a loué les qualités du « premier flic de France ». « Gérald Darmanin est un homme, comme parfois Emmanuel Macron, qui peut poser de bons diagnostics dans les propositions qu'il fait sur la

