Marine Le Pen privée d'hommage au dernier Compagnon de la Libération

Querelle politicienne ou vraie volonté de saluer la mémoire d'un héros français ? Pour Marine Le Pen, la décision de la présidence de la République, de ne pas l'autoriser à participer à l’inhumation d’Hubert Germain, est liée à son statut de candidate à la présidentielle 2022. Selon Le Parisien, la députée du Pas-de-Calais n'a pas reçu l'autorisation d'assister à l'inhumation du dernier Compagnon de la Libération à la crypte du mémorial de la France combattante du Mont-Valérien (Hauts-de-Seine).

La candidate RN espérait pourtant inscrire cette étape dans le cadre d'une semaine mémorielle après la commémoration ce mardi 9 novembre de la disparition du général de Gaulle. Marine Le Pen se consolera en participant aux commémorations classiques de l’armistice de la Première Guerre mondiale dans son fief d’Hénin-Beaumont.

Respecter l'ordre protocolaire et les dernières volontés d'Hubert Germain

Du côté de l'Élysée, on balaie ses critiques de l'entourage de Marine Le Pen expliquant qu'« aucun parlementaire ou chef de parti n’a été convié ». Au sommet de l'État, on précise aussi que la cérémonie doit suivre les règles strictes édictées par « l’Ordre de la Libération et par les dernières volontés du défunt ». Seuls la famille, des écoliers et des élus locaux devraient faire le

