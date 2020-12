Margaret Keenan, 90 ans, première personne vaccinée contre le Covid-19

Ce mardi 8 décembre, Margaret Keenan, 90 ans, est devenue la première personne au monde vaccinée contre le Covid-19 dans le cadre de la campagne de vaccination massive lancée par le Royaume-Uni. Cette ancienne assistante de bijouterie, originaire d'Enniskillen en Irlande du Nord, a reçu une injection du vaccin de Pfizer et BioNTech à 7 h 30 dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre.

« Je me sens si privilégiée d'être la première personne à être vaccinée contre le Covid-19, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire anticipé que j'aurais pu espérer », a-t-elle déclaré sous les flashs des photographes. « Cela signifie que je peux finalement envisager de passer du temps avec ma famille et mes amis dans la nouvelle année après avoir été seule durant une grande partie de l'année », a-t-elle ajouté, citée par l'agence de presse Press Association. La nonagénaire a également conseillé à tous ceux qui le peuvent de se faire vacciner. « Si je peux l'avoir à 90 ans, vous pouvez l'avoir aussi ! » a-t-elle expliqué.

C'est May Parsons, une infirmière originaire des Philippines qui a travaillé pour le National Health Service pendant 24 ans, qui lui a administré son vaccin, rapporte le New York Times. « Les derniers mois ont été difficiles pour nous tous qui travaillons dans le NHS », a-t-elle déclaré. « Mais maintenant on a l'impression de voir la lumière au bout du

