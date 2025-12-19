Maresca ne remplacera pas (tout de suite) Guardiola
Un chauve pour en remplacer un autre ?
Jeudi, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Manchester City souhaiterait recruter l’entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, en cas de départ de Pep Guardiola . Ce vendredi, les deux techniciens se sont exprimés en conférence de presse au sujet de ces spéculations.…
JE pour SOFOOT.com
