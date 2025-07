Marcos Leonardo, un parcours neymaresque peut en cacher un autre

Remarquable contre Manchester City lors du succès 4-3 des siens en Coupe du monde des clubs, Marcos Leonardo a de l'or dans les pieds mais également dans les poches. Parti en Arabie saoudite alors que l'Europe lui tendait les bras, le Brésilien de 22 ans impressionne en ce mois de Mondial des clubs. Rien d'étonnant quand on connaît la pépite.

Il y a des choses que l’on ne changera pas. L’amour de Metz pour les ascenseurs, Lyon et la DNCG, Waldemar Kita et ses entraîneurs… Mais une autre récurrence est tenace : les prometteurs brésiliens, qui gâchent leur carrière en enchaînant les mauvais choix ou en allant s’enterrer pour de l’argent. Les exemples d’Ângelo et Deivid Washington, tous deux passés par Santos et Chelsea, ne peuvent que confirmer cette triste règle. Marcos Leonardo aurait pu faire partie de cette lignée peu glorieuse, qui ne ressasse que désillusion et tristesse pour les amoureux de la Série A brésilienne, en allant s’enterrer en Arabie saoudite l’été dernier pour 40 millions d’euros.

Mais l’ancienne pépite de Santos en a décidé autrement, en prouvant partout et à chaque occasion avec son club d’Al Hilal, tombeur de Manchester City en milieu de semaine. Rien d’anodin quand on sait que le deuxième meilleur buteur de la Coupe du monde des U20 en 2023 y est allé de son doublé. En véritable renard des surfaces de la tête et à terre, il a permis aux Saoudiens de battre le vainqueur de la Ligue des champions 2023. Comme il sait si bien le faire du côté de la péninsule arabique, où aucun ballon n’échappe au garçon d’1,77m qui a le jeu de tête d’un CR7 en devenir. Une nouvelle étape sur le chemin du Brésilien, qui pourrait l’emmener tout droit vers la Seleção .…

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com