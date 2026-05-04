Marco Rubio à Rome et au Vatican du 6 au 9 mai

(Actualisé avec confirmation du département d'Etat)

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est attendu à Rome et au Vatican mercredi pour une visite de trois jours au cours de laquelle il rencontrera le pape Léon XIV, cible de virulentes critiques de Donald Trump, a annoncé le département d'Etat.

Le chef de la diplomatie américaine abordera avec le Saint-Siège la situation au Moyen-Orient et des sujets d'intérêt commun dans la sphère occidentale, et s'entretiendra des enjeux stratégiques et sécuritaires avec ses interlocuteurs italiens, précise dans un communiqué le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott.

La rencontre avec le souverain pontife devrait avoir lieu jeudi, a dit dimanche à Reuters une source proche au fait de l'organisation du déplacement.

Cet entretien constituerait la première entrevue en personne connue entre Léon XIV et un membre du gouvernement américain depuis près d'un an.

Léon XIV, qui s'était montré relativement discret sur la scène internationale au cours des premiers mois de son pontificat, a depuis vivement critiqué la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, déclenchée le 28 février, ainsi que la politique anti-immigration de l'administration Trump.

Donald Trump a en retour fustigé le pape à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux en avril, allant jusqu'à le qualifier de "faible" et "mauvais".

Marco Rubio a rencontré pour la dernière fois Léon XIV, le premier pape américain, en mai 2025 en compagnie du vice-président J.D. Vance. Les deux responsables américains ont assisté à la messe d'intronisation du nouveau pape sur la place Saint-Pierre et ont eu un entretien privé avec le souverain pontife le lendemain.

La visite du secrétaire d'État américain viserait également à apaiser les tensions entre l'Italie et les Etats-Unis après les critiques de Donald Trump à l'encontre de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni – l'une de ses plus proches alliées européennes – le mois dernier.

Ce voyage intervient quelques jours après que le Pentagone a annoncé le retrait de 5.000 soldats américains d'Allemagne, sa plus grande base européenne, alors que les divergences sur la guerre en Iran et les tensions au sujet des droits de douane pèsent sur les relations entre les États-Unis et l'Europe.

L'Italie figure parmi les pays européens où la présence de troupes américaines est la plus importante, avec près de 13.000 soldats en service actif à fin 2025, répartis sur six bases.

(Rédigé par Doina Chiacu et Ismail Shakil, version française Sophie Louet avec Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)