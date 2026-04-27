Marco Reus n’a rien perdu de son pied droit

À 36 ans, il en fait toujours 26. Marco Reus n’a pas perdu de sa superbe. Exilé à Los Angeles, passant sa fin de carrière entre la plage et le terrain du Los Angeles Galaxy , l’ancien joueur de Dortmund se régale en MLS. Ce dimanche, les siens affrontaient Salt Lake à domicile , au Dignity Health Sport Park. Un stade au nom parfait pour le joueur allemand qui s’est tant blessé durant sa carrière.

Marco la Reus-ta

À la 9 e minute, Reus a l’occasion de tirer un coup franc axial. Le public le sait : il peut être clutch , comme on dit là-bas. Et ils ne se trompent pas, Reus envoie un ballon parfait dans la lucarne gauche , c’est 1-0. Avant la mi-temps, les Utahains reviennent au score, alors le stade s’inquiète. Heureusement pour les Galaxy, Reus enfile son costume de sauveur et marque sur penalty en fin de match : 2-1 . Chapeau l’artiste.…

EA pour SOFOOT.com