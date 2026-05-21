Manuel Neuer de retour en sélection pour la Coupde du monde
Retour vers le passé. Retraité international depuis la fin de l’Euro 2024, Manuel Neuer va faire son grand retour en sélection . Le dernier rempart du Bayern Munich a en effet été convoqué par Julian Nagelsmann pour disputer la Coupe du monde 2026. Du haut de ses 40 ans, la légende allemande participera ainsi à son cinquième Mondial. Récemment prolongé pour une saison par les Bavarois, Neuer devrait même récupérer la place de n°1 à la place d’Oliver Baumann (Hoffenheim).
Gemeinsam für Deutschland: Unser Kader für die WM 2026! 🖤❤️💛#dfbteam #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/zaxWgXsGGv…
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