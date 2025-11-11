Manu Koné sous côté ? «Je suis un peu d'accord, oui»

Sur la photo, on dirait qu’il embrasse le micro.

Manu Koné est serein. Le milieu de terrain des Bleus s’est présenté face à la presse à deux jours de France-Ukraine (à 20h45). Ce match pourrait qualifier l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. La France doit l’emporter pour se qualifier. « L’objectif, c’est d’arracher la qualification le plus tôt possible , a-t-il admis, rapporté par L’Équipe . On est une très bonne équipe. On est de grands joueurs, on joue tous de grands matches. Il faut rester humble mais je pense que ça va le faire si on se donne les moyens. » Chiche ?…

UL pour SOFOOT.com