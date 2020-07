MANQUE RUB//Jean Castex, premier de la cordée rurale

Jean Castex le 15 juillet 2020. © Xosé Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

« Nous pouvons redevenir une grande nation industrielle, grâce et par l'écologie. » Emmanuel Macron, le 14 juillet ? En effet. Mais la formule était si bien tournée, semble-t-il, que le Premier ministre a choisi de la reprendre au mot près, ce mercredi, dans sa déclaration de politique générale prononcée devant une Assemblée parfois chahuteuse... Illustration du premier défi que doit relever Jean Castex : « réconcilier » une nation fracturée. Dans l'entourage du chef de l'État, on assume d'avoir un peu plus que « pesé » sur le discours, écrit sous étroite surveillance de l'Élysée. Après la crise des Gilets jaunes, qui a envoyé dans le mur des réformes perçues comme majeures, et alors que les Français commencent à vivre dans l'angoisse d'une prochaine flambée du chômage, on explique vouloir s'adresser en priorité à cette France qui « se sent dépossédée » : celle qui a peur de perdre son emploi, s'inquiète de la montée du communautarisme, craint pour sa sécurité... Une France qui se reconnaîtrait davantage dans le style suranné et rassurant de Jean Castex que dans l'écosystème de la « start-up nation ».

La méthode de gouvernement doit changer (c'est ainsi que le président entend se « réinventer ».) Mais le fond du programme ? Non. Pendant une heure, le nouveau Premier ministre a donc habillé la feuille de route fixée par l'Élysée de son accent chantant du terroir, s'attardant longuement sur

