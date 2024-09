Manifestation pro-palestiniennes : après les polémiques, Sciences Po va "mieux former" ses étudiants sur la liberté d'expression et les luttes contre les discriminations

L'occupation le 12 mars d'un amphithéâtre par des étudiants avait notamment donné lieu à des accusations d'antisémitisme.

Des manifestants evacués du site de Sciences Po Paris, le 3 mai 2024. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Sciences Po Paris va sensibiliser ses étudiants" aux problématiques de liberté d'expression, de lutte contre les discriminations, l'antisémitisme et le racisme, a indiqué l'école mercredi 4 septembre alors qu'elle a connu une année marquée par des polémiques liées aux mobilisations d'étudiants propalestiniens.

"L'année a été compliquée avec le départ du directeur Mathias Vicherat et les conséquences du conflit israélo-palestinien", a expliqué Jean Bassères, administrateur provisoire de l'école depuis fin mars. Celle-ci avait été plongée dans une crise de gouvernance après la démission en mars de Mathias Vicherat, renvoyé devant la justice dans un dossier de violences conjugales , puis dans la tourmente en raison de polémiques liées aux mobilisations d'étudiants propalestiniens.

L'occupation le 12 mars d'un amphithéâtre par des étudiants, qui avait donné lieu à des accusations d'antisémitisme , avait attisé les controverses. Plusieurs mobilisations d'étudiants propalestiniens suivies d'interventions de la police s'étaient ensuite déroulées au printemps sur les campus de Sciences Po Paris, enflammant le débat politique.

Dès le mois de septembre, "un cours sur la liberté d'expression va être donné aux élèves de première et deuxième années mais c'est une partie d'un programme plus vaste, qui vise à préparer la rentrée dans de meilleures conditions", a dit Jean Bassères.

Rappeler les règles

Objectif ? "Replacer la culture et l'éthique du débat au sein de notre institution. Ça passe par indiquer aux étudiants les règles en France de la liberté d'expression , et au-delà, on va avoir un enseignement avec 12 cours magistraux qui vont être donnés sur le conflit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ses origines historiques et ses différentes configurations", a détaillé l'administrateur provisoire.

"C'est notre rôle d'université de mieux former et informer nos étudiants sur un conflit pour lequel ils manifestent beaucoup d'intérêt, mais pour lequel ils n'ont pas forcément aujourd'hui tous les éléments ", a-t-il insisté.

Par ailleurs, "nous allons renforcer nos dispositifs de lutte contre les discriminations, l'antisémitisme et le racisme vis-à-vis desquels on a bien évidemment une tolérance zéro, avec un module obligatoire pour sensibiliser les étudiants à ces questions", a-t-il ajouté, évoquant également "des expérimentations pour régler de manière amiable les conflits" .

L'objectif est également "qu'on apprenne à nouveau à mieux dialoguer, débattre". "Une mission est en cours pour essayer de savoir si une université comme Sciences Po doit prendre position sur des conflits internationaux, nationaux, sociaux et cela devrait déboucher sur un rapport à la fin du mois d'octobre", selon Jean Bassères.