Manifestation pro-palestinienne à Madrid, l'ultime étape du Tour d'Espagne cycliste arrêtée

L'ultime étape du Tour d'Espagne a été interrompue à plusieurs reprises dimanche à Madrid avant d'être définitivement arrêtée de manière prématurée alors que des heurts ont opposé les forces de l'ordre et des manifestants pro-palestiniens dénonçant la participation d'une équipe israélienne à l'épreuve cycliste.

Les images de la télévision locale RTVE montrent des contestataires renverser des barrières de sécurité et s'installer sur le parcours de la course en différents points de la capitale espagnole. La police est intervenue pour tenter de les repousser.

Des manifestants ont également lancé des barrières au milieu de l'une des principales artères - Gran Via - que les coureurs devaient emprunter.

Ces troubles sont survenus quelques heures après que le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a dit admirer les manifestants pro-palestiniens, dont la mobilisation tout au long du Tour d'Espagne a poussé certains coureurs à prévenir la semaine dernière qu'ils pourraient se retirer de l'épreuve.

Plus d'un millier d'officiers de police avaient été déployés à Madrid dans la perspective d'une manifestation de grande ampleur au cours de l'ultime étape de la Vuelta.

L'équipe Israel-Premier Tech, dont la participation à la Vuelta a été contestée par les manifestants, avait retiré la semaine dernière la mention "Israël" du maillot de ses coureurs.

S'exprimant au cours d'un rassemblement du Parti socialiste à Malaga, dans le sud du pays, Pedro Sanchez a exprimé dans la journée son "respect et admiration" pour les athlètes et son "admiration pour la population espagnole qui se mobilise pour des causes justes comme la Palestine".

