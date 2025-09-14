 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manifestation pro-palestinienne à Madrid, l'ultime étape du Tour d'Espagne cycliste arrêtée
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 18:56

L'ultime étape du Tour d'Espagne a été interrompue à plusieurs reprises dimanche à Madrid avant d'être définitivement arrêtée de manière prématurée alors que des heurts ont opposé les forces de l'ordre et des manifestants pro-palestiniens dénonçant la participation d'une équipe israélienne à l'épreuve cycliste.

Les images de la télévision locale RTVE montrent des contestataires renverser des barrières de sécurité et s'installer sur le parcours de la course en différents points de la capitale espagnole. La police est intervenue pour tenter de les repousser.

Des manifestants ont également lancé des barrières au milieu de l'une des principales artères - Gran Via - que les coureurs devaient emprunter.

Ces troubles sont survenus quelques heures après que le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a dit admirer les manifestants pro-palestiniens, dont la mobilisation tout au long du Tour d'Espagne a poussé certains coureurs à prévenir la semaine dernière qu'ils pourraient se retirer de l'épreuve.

Plus d'un millier d'officiers de police avaient été déployés à Madrid dans la perspective d'une manifestation de grande ampleur au cours de l'ultime étape de la Vuelta.

L'équipe Israel-Premier Tech, dont la participation à la Vuelta a été contestée par les manifestants, avait retiré la semaine dernière la mention "Israël" du maillot de ses coureurs.

S'exprimant au cours d'un rassemblement du Parti socialiste à Malaga, dans le sud du pays, Pedro Sanchez a exprimé dans la journée son "respect et admiration" pour les athlètes et son "admiration pour la population espagnole qui se mobilise pour des causes justes comme la Palestine".

(Guillermo Martinez et Graham Keeley; version française Jean Terzian)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris FC enchaîne, Strasbourg assure et Metz déçoit
    Le Paris FC enchaîne, Strasbourg assure et Metz déçoit
    information fournie par So Foot 14.09.2025 19:19 

    Le Paris FC sur le rythme du Paris Saint-Germain ! Après deux défaites pour débuter sa saison en championnat (à Angers, puis sur le terrain de l’Olympique de Marseille), le promu vient d’enchaîner deux victoires consécutives : sur la pelouse du Stade brestois, ... Lire la suite

  • Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, le 13 septembre 2025 à Mâcon ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Le PS pose ses conditions, Lecornu sous un feu croisé politique et syndical
    information fournie par AFP 14.09.2025 19:18 

    Les socialistes ont posé leurs conditions dimanche, en particulier sur la fiscalité des plus riches, face aux offres appuyées de dialogue du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui se retrouve sous les pressions conjuguées des oppositions, des mouvements sociaux, ... Lire la suite

  • Finale du 10 000 m hommes
    Athlétisme-Le Français Gressier sacré champion du monde du 10.000 m
    information fournie par Reuters 14.09.2025 19:11 

    Le Français Jimmy Gressier a été sacré dimanche champion du monde du 10.000 m grâce à une magnifique dernière ligne droite et a décroché la première médaille de l'équipe de France aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo. Le demi-fondeur de 28 ans s'est imposé en 28'55''77 ... Lire la suite

  • Vuelta a Espana - Étape 20 - Robledo de Chavela à Bola del Mundo
    Cyclisme-Le Danois Jonas Vingegaard remporte son premier Tour d'Espagne
    information fournie par Reuters 14.09.2025 19:11 

    (Reuters) -Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) a remporté dimanche le Tour d'Espagne pour la première fois de sa carrière, près d'un mois et demi après sa deuxième place sur le Tour de France, en devançant le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank