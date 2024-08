Manifestation "pro-Hamas" : des élus Renaissance signalent Rima Hassan à la justice pour "apologie du terrorisme"

Rima Hassan a balayé les critiques de ses accusateurs, "connus pour leur position de soutien à un régime génocidaire que je combats et que je continuerai de combattre."

Rima Hassan à Montreuil, le 17 juin 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La présence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à une manifestation en Jordanie a provoqué l'indignation de députés Renaissance, qui l'accusent d'une forme d'"apologie du terrorisme". Ils ont signalé les faits à la justice, selon des documents transmis jeudi 22 août à l' AFP .

Lors de cette manifestation, le 16 août à Amman en Jordanie, des "dizaines de pancartes" ont été brandies en hommage au chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh , tué le 31 juillet à Téhéran, affirment les signataires de ce signalement adressé mercredi au parquet de Paris, et révélé par Le Point .

Les députés, parmi lesquels la porte-parole du gouvernement démissionnaire Prisca Thevenot, estiment que l'élue insoumise a donc affiché, de manière "provocatrice", un "soutien à peine dissimulé à l'organisation terroriste Hamas", dans le cadre d'une "manifestation islamiste et pro-terroriste". Rima Hassan "participe sans aucune limite, depuis plusieurs mois, à la diffusion de la haine des juifs en Europe , reprenant notamment à son compte plusieurs poncifs antijuifs complotistes et déniant à l'État d'Israël le droit à exister", affirment encore les députés, dans un autre courrier adressé cette fois à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Ils lui demandent de lever l'immunité parlementaire de l'élue insoumise "si des poursuites devaient être diligentées à son endroit".

"Manœuvres qui ne reposent sur rien"

"Ce sont des manœuvres qui ne reposent sur rien", a commenté Rima Hassan auprès de l' AFP . Ses accusateurs sont "connus pour leur position de soutien à un régime génocidaire que je combats et que je continuerai de combattre avec ou sans mandat d'eurodéputée", a-t-elle ajouté. Pour l'élue insoumise, le rassemblement où elle était présente le 16 août était une manifestation "habituelle" organisée chaque vendredi à Amman pour soutenir la cause palestinienne, et ce "n'est en rien une manif pro-Hamas ou en hommage à des dirigeant du Hamas".

"Dans toutes les manifs de la région, que ça soit au Liban ou en Jordanie, il y a des manifestants qui peuvent afficher leur soutien au Hamas, mais je ne peux pas en être responsable", a-t-elle ajouté.

Militante et juriste franco-palestinienne, Rima Hassan avait été une des principales figures de la campagne de LFI aux élections européennes du 9 juin, que le parti de Jean-Luc Mélenchon a axée sur la situation à Gaza.