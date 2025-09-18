Manifestation à Lyon: un journaliste et deux policiers blessés lors d'affrontements

Un journaliste blessé de France TV (au centre en bas) est examiné par des secouristes lors de manifestations à Lyon, le 18 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Un journaliste de France TV et deux policiers ont été blessés à Lyon jeudi lors de heurts entre forces de l'ordre et un groupe de jeunes masqués, en tête de la manifestation contre l'austérité, selon la préfecture et des journalistes de l'AFP.

Les incidents ont débuté environ une heure et demie après le début de la manifestation. Hormis quelques heurts en tête de cortège, l'essentiel de la manifestation, qui a rassemblé entre 14.000 et 20.000 participants selon les chiffres de la police et des syndicats, s'est déroulée dans le calme.

En fin de manifestation, la préfecture a indiqué que trois personnes ont été interpellées pour "des jets de projectiles ou tentatives de blocages".

Selon des journalistes de l'AFP sur place, vers 12H30, les forces de l'ordre ont fait un usage important de gaz lacrymogène et de quelques grenades de désencerclement pour répondre à des jets de projectiles venant de manifestants masqués et vêtus de noir placés en tête du cortège.

Selon la préfecture il y a eu de "très nombreux jets de projectiles et tirs de mortiers (d'artifice) sur les forces de l'ordre" réalisés depuis "le pré-cortège composé de nombreux individus à risque qui empêch(ait) les syndicats d'avancer".

Lors des incidents, un journaliste de France Télévision a été blessé au dos, sa chemise déchirée, selon un journaliste de l'AFP. "Nous ne savons pas s'il s'agit d'un tir de mortier (d'artifice) ou d'une grenade (des forces de l'ordre). Il a des brûlures superficielles et des acouphènes. Il est amené à l'hôpital", a précisé France TV à l'AFP.

Deux policiers ont par ailleurs été blessés, dont l'un a "perdu une dent" à la suite d'un jet de projectile, selon la préfecture.

Le cortège a ensuite repris sa marche peu après 13h00, jusqu'à l'arrivée de la manifestation place Bellecour, avec toutefois encore des jets de mortiers d'artifice contre la police et de gaz lacrymogène.