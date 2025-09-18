Naissances: des données qui peuvent surprendre

De 2015 à 2024, le 20 juillet est le jour de l'année comptant le "maximum de naissances" ( AFP / ALAIN JOCARD )

Une journée où les naissances sont particulièrement nombreuses, des mères parfois très jeunes ou au contraire âgées: parmi les nombreuses statistiques concernant la natalité, toujours en déclin en France, certaines peuvent surprendre.

Un maximum de naissances le 20 juillet...

De 2015 à 2024, le 20 juillet est le jour de l'année comptant le "maximum de naissances", avec un nombre moyen de 2.210, contre 2.030 sur l'ensemble de la période, soit +9%, indique une étude de l'Insee publiée jeudi.

Ce jour de naissance correspond à une conception vers le 29 octobre, pendant les vacances de la Toussaint. Or, "les vacances scolaires semblent davantage propices aux conceptions", remarque l'Insee.

A l'inverse, le 25 décembre est le jour qui compte le moins de naissances (1.600, soit -22%). Il s'agit d'un jour férié: or, les naissances sont moins fréquentes lors de "ces jours de repos habituel", ce qui peut s'expliquer "par un moindre nombre d'accouchements programmés".

...Mais des naissances globalement en berne

Bien que l'on observe des périodes où les naissances sont nombreuses, la natalité décline en France depuis plusieurs années.

Le nombre de naissances varie nettement selon les départements, de quelques centaines à quelques dizaines de milliers par an ( AFP / LOIC VENANCE )

En 2024, 660.800 nouveaux-nés ont vu le jour, selon l'estimation révisée de l'Insee, soit le plus faible nombre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour la troisième année consécutive.

Et la tendance baissière se poursuit en 2025: de janvier à juillet, le nombre de naissances quotidien moyen a diminué de 2% par rapport à la même période l'an dernier.

Quelques mères de moins de 18 ans...

Parmi les bébés nés en 2024, 2.173 avaient des mères de moins de 18 ans, soit 0,33%, selon des données de l'Insee.

Il s'agit parfois de grossesses découvertes trop tardivement pour être interrompues. Mais ces naissances sont souvent le fruit de trajectoires "plus précoces et accélérées", explique à l'AFP Didier Breton, chercheur associé à l'Institut national des études démographiques (Ined). De très jeunes femmes qui "se projettent moins dans les études", sont "en couple" ou qui bénéficient d'un "soutien familial" peuvent ainsi décider de mener une grossesse.

Des mères mineures ont toujours été recensées mais leur nombre recule à partir de 1975 du fait de "l'accès à la contraception et à l'avortement".

... Et de plus de 50 ans

271 bébés nés en 2024 avaient une mère âgée de 50 ans ou plus, soit 0,04% des naissances.

Là encore, des femmes ont toujours donné naissances à un âge tardif.

271 bébés nés en 2024 avaient une mère âgée de 50 ans ou plus, soit 0,04% des naissances ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Jusqu'aux années 1970, des femmes très fertiles pouvaient avoir de nombreux enfants, jusqu'à un âge avancé, en l’absence de moyens de contraception disponible.

Le nombre de femmes donnant naissance à plus de 45 ou 50 ans augmente sensiblement depuis les années 2000. "Ce qui est singulier aujourd'hui c'est l'entrée en parentalité au-delà de 40-45 ans", souligne Didier Breton, également professeur de démographie à l'université de Strasbourg. Une situation liée aux "progrès de la médecine" mais aussi à la volonté "de retarder l'entrée dans la maternité".

Le Nord, département numéro 1 en bébés

Le nombre de naissances varie nettement selon les départements, de quelques centaines à quelques dizaines de milliers par an.

C'est dans le Nord que l'Insee a recensé l'an dernier le plus de nouveaux-nés (26.600). La Seine-Saint-Denis (24.900) et les Bouches-du-Rhône (22.500) complètent le podium.

Le nombre de naissances "dépend avant tout du nombre de femmes en âge de procréer et un peu du comportement", soit la volonté ou non d'avoir un enfant, explique Didier Breton. Les départements qui occupent le podium sont ainsi densément peuplés et plutôt jeunes.

A l'inverse, il y a eu le moins de naissances l'an dernier dans trois départements ruraux: 500 bébés ont vu le jour en Lozère, 700 dans la Creuse et 900 dans le Cantal.

Quelle que soit la taille du territoire, une évolution du nombre de naissances sur plusieurs années peut poser des défis aux pouvoirs publics, par exemple pour organiser le nombre de classes dans les écoles.