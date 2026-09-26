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Mancini veut arrêter de penser au traumatisme de la Coupe du monde
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 09:46
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Mancini veut arrêter de penser au traumatisme de la Coupe du monde

Mancini veut arrêter de penser au traumatisme de la Coupe du monde

Tout un pays à reconquérir. Pour son retour sur le banc de l’Italie (il avait déjà été sélectionneur de 2018 à 2023), Roberto Mancini a pu évaluer tout le chemin à parcourir après l’échec de la qualification à la dernière Coupe du monde . Dépassée chez elle par la Belgique, sa Nazionale a terminé la soirée sifflée par le stade Olympique de Rome . « C’est assez normal : tu perds et les supporters sont déçus, en colère, ça fait partie du jeu, mais cela sera encore plus beau à la fin, quand on retrouvera les sommets » , a-t-il cherché à positiver après coup.

Pour lui, la solution viendra de la faculté des joueurs à évacuer ce traumatisme. « Il faut penser de manière positive, ne pas ressasser sans cesse ce qui est arrivé, de toute façon nous ne pouvons rien changer à ce qui s’est produit , a-t-il martelé. C’est sûrement quelque chose qui pèse un peu, nous devons laisser ça derrière nous, parce que si nous pensons toujours à ce qui s’est passé, nous ne pourrons pas vraiment améliorer les choses. »

TB pour SOFOOT.com

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