Manchester United manque la passe de cinq à West Ham

Fin de série pour Manchester United, accroché à West Ham ce mardi (1-1) malgré un retour tardif dans le temps additionnel. Tout le contraire de son supporter Frank Ilett, qui va donc passer la barre des 500 jours avec sa longue tignasse bouclée.

West Ham 1-1 Manchester United

But : Souček (50 e ) pour les Hammers // Šeško (90 e +6) pour les Red Devils

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com