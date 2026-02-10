Heart continue de créer la sensation en Écosse
Heart 1-0 Hibernian
Buts : Magnusson (88 e ) pour Midlothian
Heart-Hibs a rendu son verdict. Le petit Old Firm d’Édimbourg est devenu cette saison un choc de haut de tableau en Écosse. Ce mardi, celui-ci a prouvé que Heart of Midlothian était bien décidé cette saison à renverser l’ultra domination du Celtic et des Rangers, et une nouvelle victoire au bout du bout contre son rival Hibernian (1-0) .…
TJ pour SOFOOT.com
