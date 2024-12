Manchester United enfonce encore un peu plus City dans la crise

Il y a eu le Fergie Time, il y a désormais le Amorim Time. Mené jusqu'à deux minutes de la fin, Manchester United a refait le scénario de la Ligue des champions en 1999 en renversant Manchester City (1-2) qui est définitivement en crise avec une victoire sur ses 11 derniers matchs.

Manchester City 1-2 Manchester United

Buts : Gvardiol (36 e ) pour Manchester City // Fernandes (88 e sp) et Diallo (90 e ) pour Manchester United

Un jour sans fin. Difficile de savoir dans quel état physique et mental va se retrouver Pep Guardiola à la fin de l’année, mais une chose est sûre, les fêtes de Noël ne vont pas être joyeuses chez les Guardiola. Au bout du rouleau depuis deux mois, l’entraîneur catalan a dû avoir de nouveau envie de se griffer le visage après ce derby face à Manchester United lors duquel Manchester City, sans être brillant, menait au score avant d’encaisser deux buts en fin de match (1-2). Lors de leurs onze derniers matchs, les Cityzens ont donc gagné qu’à une seule reprise et ont perdu deux fois contre Ruben Amorim qui s’était imposé avec le Sporting Portugal en Ligue des champions. Alors non, Manchester United n’a pas été brillant, non, Manchester United n’est pas totalement guéri. Non, Manchester United n’est toujours pas dans la première partie de tableau en Premier League. Mais oui, Manchester United va mieux que son colocataire. Du moins d’ici le prochain match.…

