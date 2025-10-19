 Aller au contenu principal
Manchester United crucifie Liverpool
information fournie par So Foot 19/10/2025 à 19:40

Manchester United crucifie Liverpool

Manchester United crucifie Liverpool

Mal en point, Liverpool a chuté sur sa pelouse face à Manchester United pour la première fois depuis 10 ans ce dimanche après-midi (1-2). Méconnaissable, le champion en titre, quatrième, laisse Arsenal s'envoler en tête de la Premier League.

Liverpool 1-2 Manchester United

Buts : Gakpo (79ᵉ) pour Liverpool // Mbeumo (2ᵉ) & Maguire (84ᵉ) pour MU

La plus grande rivalité de l’histoire de la Premier League nous a offert un nouvel épisode épique ce dimanche après-midi à Anfield. Malmené et maladroit pendant la quasi-totalité de la partie, Liverpool est tombé face à Manchester United (1-2). Avec cette quatrième défaite consécutive (TCC), les hommes d’Arne Slot s’enlisent et voient Arsenal prendre quatre longueurs d’avance.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
