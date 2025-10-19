Manchester United crucifie Liverpool
Mal en point, Liverpool a chuté sur sa pelouse face à Manchester United pour la première fois depuis 10 ans ce dimanche après-midi (1-2). Méconnaissable, le champion en titre, quatrième, laisse Arsenal s'envoler en tête de la Premier League.
Liverpool 1-2 Manchester United
Buts : Gakpo (79ᵉ) pour Liverpool // Mbeumo (2ᵉ) & Maguire (84ᵉ) pour MU
La plus grande rivalité de l’histoire de la Premier League nous a offert un nouvel épisode épique ce dimanche après-midi à Anfield. Malmené et maladroit pendant la quasi-totalité de la partie, Liverpool est tombé face à Manchester United (1-2). Avec cette quatrième défaite consécutive (TCC), les hommes d’Arne Slot s’enlisent et voient Arsenal prendre quatre longueurs d’avance.…
Par Thomas Morlec pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer