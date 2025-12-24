 Aller au contenu principal
Manchester United a une idée pour renflouer ses caisses
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 10:44

L’Europe ratée, l’Arabie cochée.

Privé de compétitions européennes cette saison, Manchester United cherche ailleurs ce que la Ligue des champions ne lui a pas donné : de l’argent. Selon le Times , les Red Devils étudient sérieusement la possibilité d’un déplacement lucratif en Arabie saoudite en février , profitant d’un trou récemment libéré dans leur calendrier après le report du match de championnat contre Everton au 23 février.…

