Manchester United a une idée pour renflouer ses caisses
L’Europe ratée, l’Arabie cochée.
Privé de compétitions européennes cette saison, Manchester United cherche ailleurs ce que la Ligue des champions ne lui a pas donné : de l’argent. Selon le Times , les Red Devils étudient sérieusement la possibilité d’un déplacement lucratif en Arabie saoudite en février , profitant d’un trou récemment libéré dans leur calendrier après le report du match de championnat contre Everton au 23 février.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
