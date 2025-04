Manchester City s’attaque encore à la Premier League concernant une règle de sponsoring

Chelsea n’est pas dans cette liste. Ce n’est pas un poisson d’avril.

Ce vendredi, The Times révèle que Manchester City s’est une nouvelle fois attaqué à la Premier League , suspectée de fausser la compétition au profit de plusieurs clubs qui auraient bénéficié de prêts abusifs en provenance de leurs propriétaires, et ce seulement quelques mois après sa victoire dans le procès qui l’opposait au championnat anglais. Avec l’aide d’un tribunal indépendant, les dirigeants Citizens luttent encore et toujours contre la modification d’une règle entrée en vigueur en 2021 sur les parrainages voulue par le championnat anglais. Celle-ci aurait récemment permis à son rival Arsenal, ainsi qu’à Brighton, Everton et Leicester City de bénéficier d’un avantage supposément déloyal par de prétendus prêts excessifs.…

TJ pour SOFOOT.com