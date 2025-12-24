Manchester City ou Chelsea ? Cet attaquant star de la Premier League a fait son choix
L’international ghanéen a pris sa décision.
Le 1 er janvier, le mercato ouvre officiellement et l’un des dossiers les plus brûlants en Angleterre concerne Antoine Semenyo, attaquant de l’AFC Bournemouth, qui dispose d’une clause libératoire fixée à 74 millions d’euros. Selon le Guardian , Manchester City se détache désormais comme le grand favori parmi les clubs intéressés par sa signature . Le joueur de 25 ans a connu sa révélation la saison dernière en Premier League, avec 11 buts et 6 passes dé. Cette saison encore, le Ghanéen se montre convaincant avec déjà 8 réalisations et 3 offrandes en 16 matchs.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
