Battu à Chelsea, Tottenham jouera son maintien à la dernière journée
Chelsea 2-1 Tottenham
Buts : E.Fernández (19 e ) et A.Santos (67 e ) // Richarlison (74 e )
Plus d’infos à venir… …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Battu à Chelsea, Tottenham jouera son maintien à la dernière journée
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Plus de 20 ans à ronger son frein… Maintenant, ça y est, les fans d’Arsenal peuvent exulter ! Après le match nul de Manchester City à Bournemouth (1-1), les Gunners sont officiellement champions d’Angleterre, pour la première fois depuis 22 ans. Ni une ni deux, ... Lire la suite
Après vingt-deux ans d'attente, de frustrations et d'espoirs déçus, Arsenal est remonté sur le trône du championnat d'Angleterre, mardi sans jouer, le triomphe de la patience pour Mikel Arteta et ses joueurs, lointains successeurs des "Invincibles" d'Arsène Wenger. ... Lire la suite
Bournemouth 1-1 Manchester City But : Kroupi (39 e ) pour les Cherries // Haaland (90 e +5) pour les Cityzens Plus d’infos à venir… … TJ pour SOFOOT.com
Voilà, c'est fait. Il n'y aura pas eu de choke ni de malédiction : Arsenal est champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004 ! Plus de vingt ans que les Gunners attendaient cela et ils l'ont vécu devant leur télé, en assistant au nul de Manchester City ... Lire la suite
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