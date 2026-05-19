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Battu à Chelsea, Tottenham jouera son maintien à la dernière journée
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 23:14

Battu à Chelsea, Tottenham jouera son maintien à la dernière journée

Battu à Chelsea, Tottenham jouera son maintien à la dernière journée

Chelsea 2-1 Tottenham

Buts : E.Fernández (19 e ) et A.Santos (67 e ) // Richarlison (74 e )

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