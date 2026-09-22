Malte-Le parquet général fait appel de l'acquittement contesté de Yorgen Fenech

(Répétition du titre)

Le parquet général de Malte a fait officiellement appel mardi l'acquittement, le 2 septembre, de l'homme d'affaires maltais Yorgen Fenech qui était accusé d'avoir commandité l'assassinat de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia en 2017.

Le verdict du jury populaire, au terme d'un procès de deux mois, avait suscité l'indignation à Malte, mais aussi à l'étranger.

Militante anti-corruption, Daphne Caruana Galizia est morte à 53 ans dans un attentat à la voiture piégée devant son domicile en octobre 2017. Son assassinat avait déclenché une tempête politique à Malte et braqué les projecteurs sur la police et le système judiciaire de l'île.

À l'issue de précédents procès, trois hommes avaient été condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir commis l'assassinat et deux autres pour avoir fourni la bombe.

L'homme d'affaires Yorgen Fenech, héritier d'un empire immobilier comprenant notamment des hôtels et des casinos, était poursuivi pour les chefs de complicité et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat.

La journaliste visée, est-il noté dans l'acte d'accusation, était sur le point de publier un article compromettant sur l'un des proches de Fenech avant d'être assassinée.

Le parquet maltais ne peut faire appel du verdict mais peut soulever des points de droit, dans l'intérêt de la justice.

(Christoper Scicluna, version française Sophie Louet)