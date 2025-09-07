Malik, vendangeur à cheval sur les pentes du vignoble alsacien

Malik Oudni, propriétaire de "La ferme sans nom" et son cheval Vizir, lors de vendanges à Ammerschwihr, dans le Haut-Rhin, le 5 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Sur les coteaux bucoliques du vignoble alsacien, Malik Oudni entame la vendange de ses grappes, comme la plupart des vignerons locaux, à un détail près: pas de tracteur mais un cheval et une charrue.

Propriétaire d'un hectare et demi de vignes, dont un tiers de grands crus, cet autodidacte de 33 ans se flatte de fournir des restaurants étoilés avec ses vins naturels (bio et sans intrants ajoutés), issus de raisins écrasés au pressoir manuel, à l'ancienne.

Malik Oudni et ses chevaux Vizir et Atalante, lors de vendanges à Ammerschwihr, dans le Haut-Rhin, le 5 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Originaire d'un petit bourg au sud de Colmar, Malik Oudni a "toujours été attiré par le monde agricole". Employé jeune dans une porcherie, il s'est d'abord passionné pour les chevaux, époque à laquelle il fait l'acquisition de ses deux bêtes de trait à la belle robe marron, Vizir et Atalante, respectivement 16 et 14 ans en ce début septembre.

De fil en aiguille, il en vient à proposer ses services et ceux de ses chevaux aux viticulteurs locaux. Les caractéristiques des terrains, souvent en pente et bordés de chemins étroits, rendent sa méthode à l'ancienne bien plus efficace que les tracteurs. "Cela leur prenait trois jours, moi en trois heures c'était torché", dit-il comme une évidence.

Malik Oudni en pleines vendanges aidé de Vizir, dans le Haut-Rhin, le 5 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

A Ammerschwihr, village viticole au pied des Vosges où il possède désormais quelques parcelles, "c'est un peu les vendanges de l'extrême!", rigole-t-il.

Mais la quête de ces terrains a duré: il a mis cinq ans à faire l'acquisition des premières parcelles. "S'appeler Malik, en Alsace, c'est pas le plus simple pour choper des vignes, et si tu n'es pas fils de vigneron, encore moins". Mais la persévérance a payé. "Ils ont vu que je n'étais pas qu'un punk à cheval".

Malik Oudni, propriétaire de la "La ferme sans som" et d'un hectare et demi de vignes, utilise un pressoir manuel, à Colmar, le 5 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le plus sérieusement du monde, il raconte avoir appris à produire du vin en regardant des vidéos de "C'est pas sorcier avec Jamy et Fred". "Il faut regarder la vigne, comprendre les sols, avoir le feeling", ajoute-t-il.

Il parvient à vivre de son activité grâce à ses dépenses minimales: la charrue et les pressoirs "achetés sur Leboncoin", et la petite ferme où il vit à Colmar avec sa compagne, baptisée "La ferme sans nom".

Malik Oudni, propriétaire de "La ferme sans nom" où il presse manuellement les raisins de son exploitation, à Colmar, le 5 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Une année sans aléa lui permet de produire 7.000 à 8.000 bouteilles de riesling ou pinot gris, qu'il vend principalement en France et dans les pays voisins, par conviction écologique. "Cela me paraissait complètement aberrant de faire du bio, de la traction animale, et après d'envoyer des palettes de bouteilles en avion ou en cargo à l'autre bout du monde."