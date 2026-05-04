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Mali-Le chef de la junte assume les fonctions de ministre de la Défense-médias
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 18:17

Le chef de la junte au Mali, Assimi Goïta, a pris les fonctions de ministre de la Défense après la mort de l'officier titulaire du poste lors d'attaques coordonnées menées le 25 avril par des combattants liés à Al-Qaïda et des séparatistes touaregs, a rapporté lundi la télévision d'État.

Le chef d'état-major de l'armée malienne, le général Oumar Diarra, exercera les fonctions de ministre délégué à la Défense, précise la télévision, qui qualifie cette mesure de "décision stratégique prise dans un contexte sécuritaire restant sensible".

Sadio Camara, ancien ministre de la Défense et artisan du rapprochement avec la Russie, a été tué dans l'explosion d'un véhicule piégé conduit par un kamikaze devant sa résidence, selon les autorités maliennes.

(Reportage de la rédaction du Mali)

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