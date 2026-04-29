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Mali-La situation est sous contrôle, dit le chef du gouvernement militaire
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 00:32

Le chef du gouvernement militaire malien, Assimi Goïta, a déclaré mardi soir que "la situation est sous contrôle" au Mali, où des insurgés ont lancé une série d'attaques le week-end dernier près de la capitale Bamako et dans tout le pays.

Lors d'une brève allocution diffusée durant le journal télévisé, Assimi Goïta a indiqué que les opérations se poursuivraient jusqu'à "la neutralisation complète des groupes impliqués" dans les attaques.

Le Mali, où l'armée a pris le pouvoir après deux coups d'Etat en 2020 et 2021, est aux prises depuis plus d'une décennie avec une insurrection armée de groupes djihadistes liés à Al Qaïda et l'Etat islamique. Le pays fait également face à une rébellion touarègue dans le nord.

L'ampleur et la portée de l'offensive menée dans plusieurs villes du Mali ont démontré une capacité de coordination sans précédent de combattants issus de différents groupes et poursuivant des objectifs divergents.

Assimi Goïta, a rencontré mardi l'ambassadeur russe à Bamako, Igor Gromyko, selon des photos diffusées par le cabinet du chef du gouvernement militaire malien.

Il s'agissait de sa première apparition publique depuis les attaques de samedi, au cours desquelles le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, qui avait suivi une formation militaire en Russie, a été tué.

Assimi Goïta s'est également rendu dans un hôpital où des personnes blessées dans les attaques menées samedi recevaient des soins. Il a en outre présenté ses condoléances à la famille de Sadio Camara.

(Bureau du Mali, Anait Miridzhanian, Portia Crowe, David Lewis et Andrew Osborn, avec la contributino de Dmitry Antonov et Anna Peverieri; version française Camille Raynaud)

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