MALI: LA JUNTE ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES BAMAKO (Reuters) - La junte militaire qui a démis cette semaine le président malien Ibrahim Boubacar Keita a ordonné jeudi la réouverture des frontières du pays, qui avaient été fermées après le putsch, selon un communiqué lu à la télévision publique. La Communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a toutefois donné pour consigne à ses membres de fermer leurs frontières avec le Mali en réponse à la mutinerie militaire de mardi. (Teimoko Diallo; version française Jean Terzian)

