Malgré un départ canon, Brésil et Maroc se tiennent en respect
Brésil 1-1 Maroc
Buts : Vinicius (32 e ) pour le Brésil // Ismael Saïbari (21 e ) pour le Maroc
Le Brésil jouait-il en rouge cette nuit ? Telle était la question que l’on se posait à la mi-temps au MetLife Stadium de New York. Pour autant, le Maroc devra partager les points avec la Seleção (1-1) malgré une représentation de bonne qualité pour le premier gros test de Mohamed Ouahbi.…
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