Malgré un départ canon, Brésil et Maroc se tiennent en respect

Malgré un départ canon, Brésil et Maroc se tiennent en respect

Brésil 1-1 Maroc

Buts : Vinicius (32 e ) pour le Brésil // Ismael Saïbari (21 e ) pour le Maroc

Le Brésil jouait-il en rouge cette nuit ? Telle était la question que l’on se posait à la mi-temps au MetLife Stadium de New York. Pour autant, le Maroc devra partager les points avec la Seleção (1-1) malgré une représentation de bonne qualité pour le premier gros test de Mohamed Ouahbi.…

MP pour SOFOOT.com