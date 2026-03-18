Malgré la victoire des Spurs, l'Atlético rejoint le FC Barcelone en quarts

Malgré la victoire des Spurs, l'Atlético rejoint le FC Barcelone en quarts

Tottenham 3-2 Atlético de Madrid

Buts : Kolo Muani (30 e ) et Xavi Simons (52 e et 90 e , SP) pour les Spurs // Álvarez (47 e ) et Hancko (75 e ) pour les Colchoneros

Le boulot était fait au match aller. Après avoir été ridicules au match aller, Tottenham avait trois buts à remonter contre l’Atlético. Une mission quasi impossible, mais rendue un peu plus fun après un match de dingue. L’honneur est sauf pour Igor Tudor et les Spurs (3-2) . L’Atlético affrontera Barcelone en quarts de finale.…

UL pour SOFOOT.com