Malaisie: état d'urgence dans un Etat de Bornéo face aux fumées venant d'Indonésie

Image aérienne des fumées provenant des feux de forêt à Pontianak, en Indonésie, le 27 août 2026 ( AFP / DITO )

La Malaisie a déclaré vendredi l'état d'urgence dans le Serian, une partie de l'Etat du Sarawak, sur l'île de Bornéo, en raison d'un brouillard toxique lié aux fumées des feux de forêts en Indonésie voisine, ont indiqué les services du Premier ministre.

La pollution de l'air, qui a atteint un niveau dangereux pour la santé, entraîne la fermeture de près de 650 écoles de la région de Serian à partir de lundi pour au moins une semaine, ont-il ajouté dans un communiqué.

Cette région est située sur la partie malaisienne de l'île de Bornéo, face à la province indonésienne du Kalimantan.

Elle est touchée depuis plusieurs jours par les fumées des incendies qui ravagent cette région d'Indonésie, faisant fortement chuter la qualité de l'air.

Le roi, le sultan Ibrahim, "a consenti à la déclaration de l'état d'urgence dans l'ensemble du district du Serian, au Sarawak, en raison des conditions de brouillard qui ont atteint un niveau de pollution de l'air dangereux pour la santé et la sécurité publiques", a indiqué le bureau d'Anwar Ibrahim dans un communiqué.

Cumul des émissions de carbone en Indonésie liées aux feux de forêt du 1er janvier au 3 septembre pour chaque année depuis 2003, selon les données issues de l'outil Fire Emissions Watch de Copernicus ( AFP / Omar KAMAL )

Le Comité de gestion des catastrophes du Sarawak a officiellement demandé la déclaration de l'état d'urgence après l'indice de pollution atmosphérique dans la région de Serian a dépassé le seuil critique de 500, avec un pic à 519 tôt vendredi.

En Malaisie, un niveau d'indice de pollution atmosphérique supérieur à 300 est considéré comme dangereux.

Des valeurs dépassant 500 peuvent conduire à l'instauration d'un état d'urgence.

Seuls les services essentiels continueront à fonctionner.

Pluies artificielles

Le village de Lanjak, à Kapuas Hulu, en Indonésie, sous les fumées dégagées par les feux de forêt, le 4 septembre 2026 ( AFP / BAY ISMOYO )

Jeudi, le pays avait lancé une opération d'ensemencement des nuages pour tenter de provoquer des précipitations et réduire la concentration de polluants dans l'air. Ces opérations doivent être prolongées jusqu'à lundi.

"On s'attend à des formations nuageuses plus favorables durant cette période", a dit le Comité de gestion des catastrophes du Sarawak, qui a affirmé qu'une partie de ces opérations avaient déjà conduit à des pluies jeudi dans la région de Batang Ai.

Les services d'urgence ont alerté les habitants et ont commencé à distribuer de l'eau potable aux personnes les plus touchées, tandis que de nombreux habitants portent des masques.

Lors d'une conférence de presse d'urgence à Kuching, le président du Comité de gestion des catastrophes du Sarawak, Douglas Uggah Embas, a insisté sur le fait que la déclaration ne s'appliquait qu'à une partie de la région de Serian et non à l'ensemble de l'Etat.

Il a cependant exhorté les habitants de la zone "à prendre la situation actuelle au sérieux".

"Veuillez réduire au minimum les activités en extérieur et éviter les efforts physiques intenses en plein air", a-t-il encore ajouté.

Les incendies se sont multipliés en Indonésie à la faveur de la saison sèche et d'un épisode particulièrement marqué du phénomène climatique El Niño. Près de 300.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, selon des experts, qui redoutent une saison des feux aussi grave, voire pire, que celle de 2015.

Les incendies sont aussi liés à la déforestation et au défrichement par le feu, notamment pour les plantations, selon plusieurs analystes.