La Croatie va acheter des lance-roquettes sud-coréens

Le Premier ministre croate Andrej Plenković à Paris le 13 juillet 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Croatie a annoncé vendredi qu'elle allait acheter des lance-roquettes multiples sud-coréens K239 Chunmoo pour un montant de 544 millions d'euros (632 millions de dollars).

Les lance-roquettes ainsi que les équipements et systèmes associés seront livrés d'ici 2029 au ministère de la Défense, a indiqué le gouvernement croate dans un communiqué, sans donner davantage de précisions.

Selon l'agence de presse publique croate Hina, la Croatie va acquérir 18 lance-roquettes.

Le K239 Chunmoo est un lance-roquettes modulaire capable de tirer des munitions de différents calibres, notamment de 130 mm et de 239 mm.

Après l'acquisition de 12 avions de chasse français Rafale en 2021, ces lance-roquettes représentent "l'un des investissements les plus importants et les plus significatifs pour la modernisation de l'armée croate" depuis la guerre d'indépendance des années 1990, a déclaré le Premier ministre croate Andrej Plenković.

"Pour la première fois, nous acquérons la capacité d'engager des cibles rapidement et avec précision à très longues portées", a-t-il souligné.

La Croatie renforce ses capacités de défense "non pas pour menacer qui que ce soit, mais pour dissuader toute menace, garantir la sécurité des citoyens croates (...) et contribuer à la sécurité et à la défense collectives de l'Europe", a ajouté M. Plenković.

Membre de l'OTAN et de l'Union européenne, la Croatie a déjà acheté huit lance-roquettes Himars de fabrication américaine. Leur livraison est prévue en 2028.

L'an dernier, la Croatie a consacré à la défense 2,08% de son produit intérieur brut (PIB), soit 1,93 milliard d'euros.