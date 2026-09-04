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Le "militantisme climatique" derrière la nouvelle tentative de sabotage du réseau allemand?
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 18:39
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Tentative de sabotage d'un court-circuit dans une installation du réseau électrique à Dormagen

Tentative de sabotage d'un court-circuit dans une installation du réseau électrique à Dormagen

La police allemande ‌enquête sur une tentative de sabotage d'un transformateur électrique au sud de Düsseldorf, dans ​l'ouest du pays, le troisième acte présumé de ce genre cette semaine qui aurait été commis par un militant de la cause climatique, a déclaré vendredi le ​ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt.

Un homme de 48 ans, signataire d'une lettre de revendication pour le sabotage ​du transformateur électrique, est recherché par la ⁠police, a annoncé le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie du ‌Nord-Westphalie, Herbert Reul, qui s'exprimait aux côtés du ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse.

Alexander Dobrindt a précisé qu'il était ​raisonnable de penser que ces ‌incidents soient l'oeuvre de militants "climatiques" radicaux. Il avait précédemment ⁠évoqué l'hypothèse que des puissances étrangères puissent se dissimuler derrière des groupes extrémistes pour mener des opérations de sabotage.

Ces incidents répétés ont rappelé aux pays européens la ⁠vulnérabilité de leurs ‌infrastructures critiques alors que la Russie s'est lancée selon eux dans ⁠une guerre hybride visant à les décourager de continuer à soutenir l'Ukraine, illustrée ‌par une attaque de drone déjouée en août à l'aéroport de ⁠Leipzig/Halle. Moscou rejette ces accusations.

Selon le journal allemand Bild, des ⁠indices ont été ‌découverts qui laissent à penser que des actes étaient planifiés contre le réseau électrique ​du Land de Saxe.

La multiplication des ‌actes de sabotage en Allemagne intervient également à l'approche des élections régionales dimanche dans le Land de ​Saxe-Anhalt, dans l'est du pays, dont le parti d'extrême droite pro-russe Alternative pour l'Allemagne (AfD) est donné largement favori par les sondages.

Le ministère allemand de ⁠l'Intérieur a déclaré vendredi ne pas y voir "une coïncidence".

Les autorités allemandes ont affirmé avoir déjoué plusieurs autres actes de sabotage visant le réseau électrique ces derniers jours, un porte-parole du chancelier Friedrich Merz disant y voir "la preuve que nos mesures de sécurité (...) sont efficaces".

(Rédigé par Ludwig Burger ; version française Tangi Salaün cet Zhifan Liu, ​édité par Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 16:06

    Il faut nous tenir au courant.

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