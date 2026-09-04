Le "militantisme climatique" derrière la nouvelle tentative de sabotage du réseau allemand?

Tentative de sabotage d'un court-circuit dans une installation du réseau électrique à Dormagen
La police allemande enquête sur une tentative de sabotage d'un transformateur électrique au sud de Düsseldorf, dans l'ouest du pays, le troisième acte présumé de ce genre cette semaine qui aurait été commis par un militant de la cause climatique, a déclaré vendredi le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt.
Un homme de 48 ans, signataire d'une lettre de revendication pour le sabotage du transformateur électrique, est recherché par la police, a annoncé le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Herbert Reul, qui s'exprimait aux côtés du ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse.
Alexander Dobrindt a précisé qu'il était raisonnable de penser que ces incidents soient l'oeuvre de militants "climatiques" radicaux. Il avait précédemment évoqué l'hypothèse que des puissances étrangères puissent se dissimuler derrière des groupes extrémistes pour mener des opérations de sabotage.
Ces incidents répétés ont rappelé aux pays européens la vulnérabilité de leurs infrastructures critiques alors que la Russie s'est lancée selon eux dans une guerre hybride visant à les décourager de continuer à soutenir l'Ukraine, illustrée par une attaque de drone déjouée en août à l'aéroport de Leipzig/Halle. Moscou rejette ces accusations.
Selon le journal allemand Bild, des indices ont été découverts qui laissent à penser que des actes étaient planifiés contre le réseau électrique du Land de Saxe.
La multiplication des actes de sabotage en Allemagne intervient également à l'approche des élections régionales dimanche dans le Land de Saxe-Anhalt, dans l'est du pays, dont le parti d'extrême droite pro-russe Alternative pour l'Allemagne (AfD) est donné largement favori par les sondages.
Le ministère allemand de l'Intérieur a déclaré vendredi ne pas y voir "une coïncidence".
Les autorités allemandes ont affirmé avoir déjoué plusieurs autres actes de sabotage visant le réseau électrique ces derniers jours, un porte-parole du chancelier Friedrich Merz disant y voir "la preuve que nos mesures de sécurité (...) sont efficaces".
(Rédigé par Ludwig Burger ; version française Tangi Salaün cet Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)
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