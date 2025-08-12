Maladie d’Alzheimer : des avancées qui redonnent espoir

Ralentir, prévenir, voire inverser la tendance : les recherches contre la maladie d'Alzheimer sont pour le moins prometteuses, selon le Wall Street Journal . De récentes études affirment en effet que des améliorations notoires, liées à des traitements médicamenteux – mais pas que – pourraient permettre de contrecarrer sa progression.

De simples changements de mode de vie suffisent à accroître les bienfaits d'un traitement. Couplés à des exercices cognitifs et physiques réguliers, une alimentation saine et une participation sociale, ils permettent d'améliorer les performances cognitives chez des personnes âgées sédentaires et à risque de démence.

Alzheimer : polémique autour du Leqembi, un médicament à quelques milliards d'eurosUne autre étude révèle que ces modifications améliorent l'acuité mentale ainsi que les mesures physiologiques de la santé cérébrale, dans le cas de patients atteints de la maladie à un stade précoce. Un apport accru en fibres alimentaires ou en probiotiques pourrait également aider à ralentir la progression de la maladie. En effet, ils possèdent un haut taux de propionate, qui contribue à réguler l'appétit, ainsi que l'inflammation cérébrale et l'accumulation d'amyloïde chez des souris atteintes de la forme rongeur de la maladie d'Alzheimer.

L'amyloïde piège le lithium dans l'organisme, ce qui contribue à une carence. Les souris avec