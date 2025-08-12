 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Maladie d’Alzheimer : des avancées qui redonnent espoir
information fournie par Le Point 12/08/2025 à 12:56

Ralentir, prévenir, voire inverser la tendance : les recherches contre la maladie d'Alzheimer sont pour le moins prometteuses, selon le Wall Street Journal . De récentes études affirment en effet que des améliorations notoires, liées à des traitements médicamenteux – mais pas que – pourraient permettre de contrecarrer sa progression.

De simples changements de mode de vie suffisent à accroître les bienfaits d'un traitement. Couplés à des exercices cognitifs et physiques réguliers, une alimentation saine et une participation sociale, ils permettent d'améliorer les performances cognitives chez des personnes âgées sédentaires et à risque de démence.

Alzheimer : polémique autour du Leqembi, un médicament à quelques milliards d'eurosUne autre étude révèle que ces modifications améliorent l'acuité mentale ainsi que les mesures physiologiques de la santé cérébrale, dans le cas de patients atteints de la maladie à un stade précoce. Un apport accru en fibres alimentaires ou en probiotiques pourrait également aider à ralentir la progression de la maladie. En effet, ils possèdent un haut taux de propionate, qui contribue à réguler l'appétit, ainsi que l'inflammation cérébrale et l'accumulation d'amyloïde chez des souris atteintes de la forme rongeur de la maladie d'Alzheimer.

Deux traitements sont connus

L'amyloïde piège le lithium dans l'organisme, ce qui contribue à une carence. Les souris avec

