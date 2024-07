Maisons: le plan de sauvegarde du constructeur AST rejeté

( AFP / LOIC VENANCE )

Le projet de plan de sauvegarde accélérée proposé par le constructeur de maisons individuelles AST a été refusé par ses créanciers, a indiqué lundi le groupe, dont l'avenir se trouve plus que jamais compromis.

"Les administrateurs judiciaires d'AST Groupe l'ont informé que le projet de plan de sauvegarde n'a pas reçu la majorité requise pour être validé par les classes de parties affectées et ne pourra pas être examiné par le Tribunal de commerce", expose AST dans un communiqué.

"AST Groupe regrette profondément les résultats de ce vote et travaille, avec ses conseils et les organes de la procédure, sur les actions à mener à la suite de cette décision. Le Groupe tiendra informé ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses actionnaires des prochaines étapes", poursuit le constructeur.

Basé à Décines-Charpieu (Rhône), dans la métropole lyonnaise, AST avait annoncé en avril l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au tribunal de commerce de Lyon.

Elle devait permettre la mise en place, à l'issue d'une procédure de conciliation avec ses créanciers financiers (garants, banques, institutions publiques), d'un plan pour éviter la cessation de paiement.

Mais ce plan, pendant lequel AST a pu poursuivre son activité, devait être approuvé par une part suffisante de ces créanciers, ce qu'il n'a pas été.

Plus tôt dans l'année, AST avait déjà annoncé un important plan de restructuration prévoyant l'abandon progressif de son activité de promoteur et un recentrage sur le Sud-Est de son activité de constructeur de maisons.

"En l'absence d'une issue favorable à ces discussions (avec ses créanciers, NDLR), la continuité d'exploitation du Groupe pourrait être remise en cause", prévenait alors AST.

L'entreprise avait également annoncé une "réduction importante des effectifs". Fin 2022, elle employait quelque 590 personnes, dernier chiffre public en date.

AST, qui se présente comme le deuxième constructeur français de maisons individuelles, subit, comme les autres constructeurs et promoteurs, la violente crise de l'immobilier neuf, pris en étau entre la hausse des coûts de construction et la perte de pouvoir d'achat des acquéreurs.

Sa cotation en Bourse a été suspendue.