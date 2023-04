Maison de l'autisme : un centre référence ouvre à Aubervilliers

Impossible de passer à côté. L'itinéraire est indiqué dès la sortie du métro, avec au sol une signalétique très précise qui indique la distance à parcourir pour atteindre l'entrée. Arrivé devant la Maison de l'autisme, rien ne distingue ce bâtiment à l'architecture moderne de ceux qui l'entourent. Seul un œil expert remarquera, peut-être, les aménagements spécifiques qui, dès le seuil, ont été imaginés pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme (TSA).

Autisme : le livre de deux mèresIl y a d'abord cet auvent coloré, érigé devant la porte et sous lequel se trouvent un banc et quelques chaises. « C'est une sorte de zone de transition entre l'extérieur et l'intérieur. Les personnes peuvent s'arrêter là, observer ce qui se passe et prendre leur temps avant de décider d'entrer. Ou pas », explique Hela Daboussi, chargée de coordonner le projet auprès de la délégation interministérielle à l'autisme et aux troubles du neuro-développement.

Un coin zen

Même esprit dans le hall d'accueil. Un coin « zen », qui se ferme avec un rideau, a été aménagé, pour faire office de refuge une fois à l'intérieur. Comme un palier, il sert à limiter le stress que pourrait provoquer la découverte de ce nouvel environnement.

Un peu plus loin ce sont des petites cabines en bois, dotées d'une isolation acoustique, qui permettent là encore de se cacher un peu, dans

