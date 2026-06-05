Mais qui est le joueur à 150 barres que promet Pérez au Real Madrid ?

Mais qui est le joueur à 150 barres que promet Pérez au Real Madrid ?

C’est le feuilleton du jour. Ce jeudi soir, Florentino Pérez a annoncé une offre imminente de 150 millions pour « un joueur qui se projette du milieu vers l’attaque » , évoluant dans un club de Ligue des champions hors Premier League.

Depuis, c’est la foire la rumeur : Olise pour Fabrizio Romano, Vitinha, Neves, Doué ou Kvaratskhelia du côté de la presse espagnole, et Jamal Musiala qui traîne dans toutes les conversations . À ce stade, en citant suffisamment de monde, statistiquement il y en aura bien un qui tombera juste.…

EM pour SOFOOT.com