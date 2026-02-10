Mais au fait, depuis quand United n'a pas gagné 5 matchs à la suite ?

Here Comes The Sun ? Après des mois (des années?) sans résultats constants et victoires régulières, voilà que Manchester United retrouve des couleurs . On l’a vu ces dernières semaines, Michael Carrick a offert un tout autre visage aux Red Devils . Il en fera peut-être de même pour Frank Ilett, ce supporter mancunien s’est promis de ne se couper les cheveux qu’après cinq victoires de suite de son équipe favorite.

Une performance en attente depuis deux ans

Il faut remonter au 18 février 2024 pour voir Manchester United décrocher sa dernière série de cinquième victoire de suite. C’était face au Luton Town FC, avec Eric ten Hag à la tête d’un vestiaire notamment composé de Raphaël Varane, Anthony Martial ou encore Antony.…

SW pour SOFOOT.com